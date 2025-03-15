Нападающий «Зенита» Гонду ответил, что было самым сложным в привыкании к жизни в России

Аргентинский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, что для него было самым сложным в привыкании к жизни в России.

— Что оказалось самым сложным в привыкании к новой стране и культуре?

— Перед приездом мы с женой обсуждали погоду, что зимой дни кажутся короткими и быстрее пролетают. К этому мы ещё не привыкли, но потихоньку осваиваемся. Ждём, когда наступит тепло, чтобы больше гулять.

— Со стороны показалось, что ты довольно быстро адаптировался ко всему. Это было видно и на поле. Что тебе больше всего помогло?

— Всё понемногу. Хорошо, что есть латиноамериканские игроки в команде, русские ребята и персонал тоже открытые — все они помогают быстрее адаптироваться.

Естественно, главное — доверие команды, тренерского штаба. От этого становишься лучше, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Гонду сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 12 млн.

В воскресенье, 16 марта, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.