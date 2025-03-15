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Белорусская федерация футбола обсуждает проведение матча за Суперкубок УЕФА в Минске

Белорусская федерация футбола обсуждает проведение матча за Суперкубок УЕФА в Минске
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Белорусская федерация футбола (БФФ) обсуждает с представителями УЕФА проведение матча за Суперкубок УЕФА в Минске.

«Выражаю благодарность не только от себя лично, но и от всей белорусской футбольной общественности главе государства за то, что у нас будет новый Национальный стадион.

У нас есть в планах провести на этом стадионе матч за Суперкубок УЕФА. Обсуждаем этот вопрос с УЕФА», — приводит слова главы Федерации футбола Беларуси Шерстнева Bet News.

14 марта состоялась конференция Белорусской федерации футбола. Обращаясь к советнику президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозефу Клименту, Николай Шерстнев выразил надежду, что в УЕФА пойдут навстречу белорусской стороне, «когда будут сняты санкционные препятствия».

Белорусские клубы и национальные команды проводят домашние матчи турниров под эгидой ФИФА и УЕФА на нейтральных полях.

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