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«Оренбург» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

«Оренбург» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ
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Сегодня, 15 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Любимов. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
1-й тайм
0 : 0
Факел
Воронеж

Стартовые составы команд.

«Оренбург»: Москвичёв, Татаев, Сидоров, Прохин, Касимов, Караташ, Михайлов, Башич, Марин, Мансилья, Сахархизан.

«Факел»: Беленов, Божин, Калинин, Дзиов, Сенхаджи, Ломовицкий, Квеквескири, Ивлев, Моцпан, Ильин, Каштанов.

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за 20 матчей. «Факел» заработал 14 очков после 20 игр. Воронежская команда располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 43 очка за 20 игр.

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