Деменко: хорошая история, когда Дзюба и Карпин встретятся в формальной обстановке

Бывший полузащитник ряда российских клубов Максим Деменко прокомментировал вызов нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в национальную команду России на мартовские матчи. В среду, 19 марта, сборная России встретится с Гренадой, а 25 марта — с Замбией.

«Я сразу сказал, что вызов Дзюбы в сборную России — правильное решение. Думаю, Карпин позвонил, пообщался и поздравил Артёма с тем, что он стал лучшим бомбардиром в России. Это хорошая история, когда Дзюба и Карпин встретятся не по телефону, а в формальной обстановке.

Артёму пора повзрослеть, и Валерий Георгиевич правильно поступил, заявив, что для сборной России есть исключения. Очень важно, что этот первый шаг сделал именно Карпин. Если Дзюба забьёт, будет замечательно.

Но многие задаются другим вопросом: «Вдруг Артём просидит матчи сборной на лавке?» Это будет неприятный момент, но уверен, что к Дзюбе будет доверие, ведь он заслужил вызов в сборную своей игрой. Артём хочет стать лучшим бомбардиром национальной команды.

Некоторые вещи нужно делать по-другому, и с возрастом Дзюба это осознаёт, ведь были решения, которые сделаны на эмоциях. Какие бы ни были соперники, ты всё равно приезжаешь в сборную своей страны.

Это нужно уважать и ценить. Это должны уважать с малых лет», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.