«Локомотив» — «Динамо»: история противостояния команд

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Сегодня, 15 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды играли друг с другом 174 раза во всех турнирах.

Победы «Локомотива»: 49

Победы «Динамо»: 88

Ничьи: 37

В этих матчах железнодорожники забили 239 голов, а бело-голубые — 366.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 20 матчей. «Динамо» заработало 39 очков после 20 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте с 43 очками находится «Краснодар».

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