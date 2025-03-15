Спортивный юрист привёл аргумент в пользу «Атлетико» в деле об отменённом голе Альвареса

Эксперт по спортивному праву Тони Рока прокомментировал отменённый гол форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

«Это вопрос толкования правила, поскольку в регламенте ИФАБ ни в коем случае не говорится, что игрок не может дважды коснуться мяча, а только то, что «исполнитель пенальти не может сыграть в мяч во второй раз, пока его не коснётся другой игрок». Суть в том, что в правилах говорится, что «мяч будет находиться в игре в тот момент, когда после удара он будет чётко перемещаться. Если мы понимаем, что мяч не был в игре, проблем нет. Я считаю, что, если мы будем придерживаться буквальных правил игры, пенальти отменён неправильно», — приводит слова Роки Sport.es.

Испанский специалист посоветовал «Атлетико» попытаться оспорить результат матча или потребовать его возобновления с серии пенальти.

Мадридский «Реал» победил «Атлетико» в серии пенальти (4:2) после поражения 0:1 в основное и дополнительное время. Забитый в послематчевой серии гол Альвареса был отменён арбитрами VAR после двойного касания в момент удара.