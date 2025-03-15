Лусиано Гонду высказался о предстоящем матче «Зенита» со «Спартаком»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с московским «Спартаком». Встреча состоится в воскресенье, 16 марта, начало — в 19:45 мск.

— Выезд к «Спартаку» будет сложнее, чем к «Ростову»?

— Все отдают себе отчёт и прекрасно понимают, насколько важной будет эта игра, ещё и на выезде. «Спартак» — команда, которая ведёт борьбу в верхней части таблицы. Хорошо знаю, что встреча с ними — это если не самая, то одна из самых принципиальных игр для «Зенита».

Могу сказать за себя, что я очень жду этот матч и уверен, что этого ждёт вся команда. Ожидание игры с такой вывеской — особенное чувство для всех. И, конечно же, из такой игры хочется выйти победителем. Каждый из нас настроен выдать свой лучший футбол, чтобы вместе забрать свои три очка и продолжить движение к нашей цели, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Гонду сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 12 млн.