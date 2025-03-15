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Лусиано Гонду высказался о предстоящем матче «Зенита» со «Спартаком»

Лусиано Гонду высказался о предстоящем матче «Зенита» со «Спартаком»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с московским «Спартаком». Встреча состоится в воскресенье, 16 марта, начало — в 19:45 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Выезд к «Спартаку» будет сложнее, чем к «Ростову»?
— Все отдают себе отчёт и прекрасно понимают, насколько важной будет эта игра, ещё и на выезде. «Спартак» — команда, которая ведёт борьбу в верхней части таблицы. Хорошо знаю, что встреча с ними — это если не самая, то одна из самых принципиальных игр для «Зенита».

Могу сказать за себя, что я очень жду этот матч и уверен, что этого ждёт вся команда. Ожидание игры с такой вывеской — особенное чувство для всех. И, конечно же, из такой игры хочется выйти победителем. Каждый из нас настроен выдать свой лучший футбол, чтобы вместе забрать свои три очка и продолжить движение к нашей цели, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Гонду сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 12 млн.

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