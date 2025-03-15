Анчелотти — о календаре «Реала»: Ла Лига больше думает о деньгах, чем о здоровье игроков

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил недовольство перегруженным календарём «сливочных». В среду, 12 марта, испанский гранд играл с «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 2:4 пен.), а сегодня, 15 марта, ему предстоит встретиться с «Вильярреалом» в игре 28-го тура Примеры.

«Я не понимаю, как может быть такое, что с момента последней игры не прошло и трёх дней. Но это календарь, каков он есть. Надеюсь, однажды это можно будет изменить. Это напряжённый сезон, мы не останавливаемся и играем каждые три дня. На мой взгляд, это слишком часто. Да, я не выхожу на поле, но должен готовить команду к матчам каждые три дня.

Почему Ла Лига не могла поставить игру позже? Телевидение, деньги и всё прочее, так расставляются приоритеты. В последнюю очередь речь идёт о восстановлении футболистов, которые рискуют получить травму», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Материалы по теме Анчелотти высказался о незасчитанном пенальти Альвареса в дерби Мадрида в 1/8 финала ЛЧ

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: