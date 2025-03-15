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Анчелотти — о календаре «Реала»: Ла Лига больше думает о деньгах, чем о здоровье игроков

Анчелотти — о календаре «Реала»: Ла Лига больше думает о деньгах, чем о здоровье игроков
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил недовольство перегруженным календарём «сливочных». В среду, 12 марта, испанский гранд играл с «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 2:4 пен.), а сегодня, 15 марта, ему предстоит встретиться с «Вильярреалом» в игре 28-го тура Примеры.

Испания — Примера . 28-й тур
15 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не понимаю, как может быть такое, что с момента последней игры не прошло и трёх дней. Но это календарь, каков он есть. Надеюсь, однажды это можно будет изменить. Это напряжённый сезон, мы не останавливаемся и играем каждые три дня. На мой взгляд, это слишком часто. Да, я не выхожу на поле, но должен готовить команду к матчам каждые три дня.

Почему Ла Лига не могла поставить игру позже? Телевидение, деньги и всё прочее, так расставляются приоритеты. В последнюю очередь речь идёт о восстановлении футболистов, которые рискуют получить травму», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

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