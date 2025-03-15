Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба ответил, есть ли момент в карьере или жизни, за который ему стыдно

Дзюба ответил, есть ли момент в карьере или жизни, за который ему стыдно
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной России и «Акрона» Артём Дзюба рассказал, что в его карьере или жизни нет момента, за который ему было бы стыдно.

«Есть ли момент в карьере или жизни, за который стыдно? Ну такого прям нет. Есть много вещей, которых, наверное, лучше бы не случалось, но есть как есть, что вспоминать. Что-то хочется исправить? Это невозможно исправить.

Чем горжусь больше всего? Самая большая гордость для меня — три сына», — приводит слова Дзюбы ТАСС.

36-летний нападающий выступал в составе таких команд, как «Спартак», «Зенит», «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», «Адана Демирспор», «Локомотив». В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2) Дзюба забил 234-й гол в своей карьере и стал лучшим российским бомбардиром в истории. В игре второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:3) 36-летний форвард забил 235-й гол в карьере.

Материалы по теме
Деменко: хорошая история, когда Дзюба и Карпин встретятся в формальной обстановке

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android