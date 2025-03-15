Дзюба ответил, есть ли момент в карьере или жизни, за который ему стыдно

Нападающий сборной России и «Акрона» Артём Дзюба рассказал, что в его карьере или жизни нет момента, за который ему было бы стыдно.

«Есть ли момент в карьере или жизни, за который стыдно? Ну такого прям нет. Есть много вещей, которых, наверное, лучше бы не случалось, но есть как есть, что вспоминать. Что-то хочется исправить? Это невозможно исправить.

Чем горжусь больше всего? Самая большая гордость для меня — три сына», — приводит слова Дзюбы ТАСС.

36-летний нападающий выступал в составе таких команд, как «Спартак», «Зенит», «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», «Адана Демирспор», «Локомотив». В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2) Дзюба забил 234-й гол в своей карьере и стал лучшим российским бомбардиром в истории. В игре второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:3) 36-летний форвард забил 235-й гол в карьере.

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