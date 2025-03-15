Балахнин: боязнь потери очков повлияет на «Краснодар» в матче с «Ростовом»

Российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением о матче 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром», который состоится завтра, 16 марта.

«Игра между «Ростовом» и «Краснодаром» всегда была яркой. Я бы не стал называть «быков» фаворитами, потому что ростовчане сейчас выглядят очень хорошо. Футболисты физически хорошо готовы и легко бегут, очень приятно смотреть на команду, несмотря на поражение от «Зенита».

На первый план у «Ростова» выходит то, что у команды нет задач, поэтому игроки раскрепощены. А у «Краснодара» стоит задача чемпионства, поэтому потеря каждого очка очень болезненна, ведь осталось играть совсем немного. Боязнь потери очков повлияет на «быков» в предстоящем матче», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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