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Балахнин: боязнь потери очков повлияет на «Краснодар» в матче с «Ростовом»

Балахнин: боязнь потери очков повлияет на «Краснодар» в матче с «Ростовом»
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Российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением о матче 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром», который состоится завтра, 16 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игра между «Ростовом» и «Краснодаром» всегда была яркой. Я бы не стал называть «быков» фаворитами, потому что ростовчане сейчас выглядят очень хорошо. Футболисты физически хорошо готовы и легко бегут, очень приятно смотреть на команду, несмотря на поражение от «Зенита».

На первый план у «Ростова» выходит то, что у команды нет задач, поэтому игроки раскрепощены. А у «Краснодара» стоит задача чемпионства, поэтому потеря каждого очка очень болезненна, ведь осталось играть совсем немного. Боязнь потери очков повлияет на «быков» в предстоящем матче», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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