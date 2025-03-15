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Френки де Йонг ответил, вернулся ли он на прежний уровень после серьёзной травмы лодыжки

Френки де Йонг ответил, вернулся ли он на прежний уровень после серьёзной травмы лодыжки
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Атакующий полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг рассказал о своём состоянии после травмы, из-за которой пропустил Евро-2024. Напомним, в апреле 2024 года футболист получил серьёзное повреждение лодыжки, вернувшись на поле только в октябре прошлого года.

— Я больше не думаю о своей лодыжке во время матчей. Когда я оправился от травмы спустя долгое время, я всё ещё испытывал дискомфорт и не мог делать некоторые вещи так же хорошо, как раньше. Я знал, что это займёт некоторое время, но это немного расстраивало, потому что хочется быстро восстановиться и вернуться к игре как можно скорее.

— Вы вернулись на прежний уровень?
— Я не хочу говорить, что это лучший уровень. Но чувствую себя хорошо. Думаю, я сейчас в хорошей форме, и вы это тоже видите.

— Вас беспокоят слухи о вашем контракте?
— Я иногда вижу новости. Я не читаю газет, но смотрю, что публикуется в социальных сетях. Но я здесь уже давно, так что привык к этому.

Иногда это может беспокоить. В какой-то момент люди начали выдумывать информацию, и тогда мне пришлось высказаться. На какое-то время всё успокоилось, — сказал де Йонг в видео, опубликованном на сайте нидерландского телеканала Ziggo Sport.

27-летний Френки де Йонг провёл за «Барселону» 15 игр в Ла Лиге — 2024/2025, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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