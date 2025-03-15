Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деменко: «Зениту» нужно привыкать играть без Вендела, он покинет клуб летом

Деменко: «Зениту» нужно привыкать играть без Вендела, он покинет клуб летом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник ряда российских клубов Максим Деменко высказался об уходе хавбека санкт-петербургского «Зенита» Вендела в летнее трансферное окно.

«Однозначно, для болельщиков и футболистов матч «Спартак» — «Зенит» станет праздником футбола. Для красно-белых — это самый важный матч, который будет означать очень многое. В случае поражения отрыв до «Краснодара» может возрасти до шести очков. Будет архисложно бороться за чемпионство.

Но для «Зенита» это тоже важная встреча, ведь питерцы понимают, что «быки» и от них могут оторваться. Потеря очков в матче со «Спартаком» будет провалом.

В любом случае обе команды постараются играть в свой футбол и никто не будет закрываться, поэтому фаворита нет. Отсутствие Вендела повлияет на игру «Зенита». На одну игру Семак постарается его заменить, ведь есть другие мотивированные футболисты. Не вижу проблем в его замене, хотя потеря действительно ощутима.

Вендел одновременно и цементирует, и развивает игру команды. Но «Зениту» нужно привыкать играть без бразильца, ведь он покинет клуб летом», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В воскресенье, 16 марта, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Лусиано Гонду рассказал о разнице между РПЛ и чемпионатом Аргентины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android