Деменко: «Зениту» нужно привыкать играть без Вендела, он покинет клуб летом

Бывший полузащитник ряда российских клубов Максим Деменко высказался об уходе хавбека санкт-петербургского «Зенита» Вендела в летнее трансферное окно.

«Однозначно, для болельщиков и футболистов матч «Спартак» — «Зенит» станет праздником футбола. Для красно-белых — это самый важный матч, который будет означать очень многое. В случае поражения отрыв до «Краснодара» может возрасти до шести очков. Будет архисложно бороться за чемпионство.

Но для «Зенита» это тоже важная встреча, ведь питерцы понимают, что «быки» и от них могут оторваться. Потеря очков в матче со «Спартаком» будет провалом.

В любом случае обе команды постараются играть в свой футбол и никто не будет закрываться, поэтому фаворита нет. Отсутствие Вендела повлияет на игру «Зенита». На одну игру Семак постарается его заменить, ведь есть другие мотивированные футболисты. Не вижу проблем в его замене, хотя потеря действительно ощутима.

Вендел одновременно и цементирует, и развивает игру команды. Но «Зениту» нужно привыкать играть без бразильца, ведь он покинет клуб летом», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В воскресенье, 16 марта, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.