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Альварес сказал партнёрам, что мог сделать два касания при ударе с пенальти — ESPN

Альварес сказал партнёрам, что мог сделать два касания при ударе с пенальти — ESPN
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Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес сообщил партнёрам по команде, что действительно мог допустить двойное касание при ударе с пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0, 2:4 пен.). Об этом сообщает Наниньо со ссылкой на ESPN Deportes.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

Подчёркивается, что после того, как главный судья встречи Шимон Марциняк не засчитал удар Альвареса с «точки» из-за двойного касания по мячу, футболисты «матрасников» спросили об этом аргентинского нападающего. На что он ответил: «Не знаю [были ли два касания], может быть. Я не знаю».

В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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