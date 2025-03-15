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Балахнин: сейчас нельзя с уверенностью сказать, что «Зенит» — лидер РПЛ

Балахнин: сейчас нельзя с уверенностью сказать, что «Зенит» — лидер РПЛ
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Российский тренер Сергей Балахнин высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Вендел играет важную роль в «Зените». Питерская команда не в том состоянии, чтобы с явной уверенностью говорить, что это лидер нашего чемпионата. Да, в составе есть хорошие мастера, но сейчас нет такой игры, когда Клаудиньо и Вендел были в лучшей форме: быстрого перемещения мяча, кружевных комбинаций и дриблинга.

Новые футболисты ещё не влились в команду, это сказывается на «Зените». У «Спартака» виден большой потенциал. Несмотря на то что красно-белые проиграли «Рубину», они провели очень сильный второй тайм», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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