Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван Бастен высказал свою точку зрения по отменённому голу Альвареса в серии пенальти

Ван Бастен высказал свою точку зрения по отменённому голу Альвареса в серии пенальти
Комментарии

Бывший нападающий «Милана» и сборной Нидерландов чемпион Европы Марко ван Бастен прокомментировал отменённый гол форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса в серии послематчевых пенальти в игре 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

«Я не за «Атлетико» или «Реал», но Альварес коснулся мяча один раз. УЕФА обязан исправить ошибку», — написал ван Бастен на своей странице в социальных сетях.

Мадридский «Реал» победил «Атлетико» в серии пенальти (4:2) после поражения 0:1 в основное и дополнительное время. Забитый в послематчевой серии гол Альвареса был отменён арбитрами VAR после двойного касания в момент удара.

Материалы по теме
Спортивный юрист привёл аргумент в пользу «Атлетико» в деле об отменённом голе Альвареса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android