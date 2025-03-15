Ван Бастен высказал свою точку зрения по отменённому голу Альвареса в серии пенальти

Бывший нападающий «Милана» и сборной Нидерландов чемпион Европы Марко ван Бастен прокомментировал отменённый гол форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса в серии послематчевых пенальти в игре 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

«Я не за «Атлетико» или «Реал», но Альварес коснулся мяча один раз. УЕФА обязан исправить ошибку», — написал ван Бастен на своей странице в социальных сетях.

Мадридский «Реал» победил «Атлетико» в серии пенальти (4:2) после поражения 0:1 в основное и дополнительное время. Забитый в послематчевой серии гол Альвареса был отменён арбитрами VAR после двойного касания в момент удара.