Ван Бастен высказал свою точку зрения по отменённому голу Альвареса в серии пенальти
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Бывший нападающий «Милана» и сборной Нидерландов чемпион Европы Марко ван Бастен прокомментировал отменённый гол форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса в серии послематчевых пенальти в игре 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'
«Я не за «Атлетико» или «Реал», но Альварес коснулся мяча один раз. УЕФА обязан исправить ошибку», — написал ван Бастен на своей странице в социальных сетях.
Мадридский «Реал» победил «Атлетико» в серии пенальти (4:2) после поражения 0:1 в основное и дополнительное время. Забитый в послематчевой серии гол Альвареса был отменён арбитрами VAR после двойного касания в момент удара.
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