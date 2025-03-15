Форвард «Зенита» Лусиано Гонду: удивился, что в РПЛ так много хороших футболистов

Аргентинский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался об уровне футболистов в Российской Премьер-Лиге.

— После твоего отъезда друзья-футболисты часто спрашивают о России?

— Часто. Друзьям, журналистам интересно узнать, в чём разница между странами, какой уровень у чемпионата России. В «Зените» было много аргентинских игроков. Но когда приехал сюда, удивился, что в РПЛ играет так много хороших футболистов.

Есть конкуренция. РПЛ — очень сильная лига, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Гонду сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 12 млн.

В воскресенье, 16 марта, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.