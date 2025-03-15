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Сёмин: Соболеву ещё надо заслужить место в стартовом составе «Зенита»

Сёмин: Соболеву ещё надо заслужить место в стартовом составе «Зенита»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает преждевременным говорить, сможет ли нападающий «Зенита» Александр Соболев забить «Спартаку» в матче 21-го тура чемпионата России, который состоится в воскресенье, 16 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Александру Соболеву ещё надо заслужить место в стартовом составе «Зенита». Сейчас нет смысла говорить, забьёт он «Спартаку» или нет. Большой вопрос, будет ли он играть в этом матче, но чаще всего футболисты играют против своих бывших команд с удвоенной силой. Хочу отметить, что «Спартак» дал Соболеву многое. В какой-то степени он запустил его карьеру», – приводит слова Сёмина Metaratings.

Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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