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Балахнин: Дзюбе отдают дань уважения, именно так и надо поступать с такими игроками

Балахнин: Дзюбе отдают дань уважения, именно так и надо поступать с такими игроками
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Российский тренер Сергей Балахнин прокомментировал вызов нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в национальную команду России на мартовские матчи. В среду, 19 марта, сборная России встретится с Гренадой, а 25 марта — с Замбией.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я положительно отношусь к вызову Дзюбы в сборную России. Но с трудом могу поверить, что Артём будет игроком основы в будущем и постоянно станет играть за национальную команду. Однако сейчас он заслуженно в сборной, ведь после зимней паузы забил больше всех в РПЛ.

Можно сказать, что Дзюбе отдают некоторую дань уважения. Именно так и надо поступать с такими футболистами», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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