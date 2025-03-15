Балахнин: Дзюбе отдают дань уважения, именно так и надо поступать с такими игроками

Российский тренер Сергей Балахнин прокомментировал вызов нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в национальную команду России на мартовские матчи. В среду, 19 марта, сборная России встретится с Гренадой, а 25 марта — с Замбией.

«Я положительно отношусь к вызову Дзюбы в сборную России. Но с трудом могу поверить, что Артём будет игроком основы в будущем и постоянно станет играть за национальную команду. Однако сейчас он заслуженно в сборной, ведь после зимней паузы забил больше всех в РПЛ.

Можно сказать, что Дзюбе отдают некоторую дань уважения. Именно так и надо поступать с такими футболистами», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.