Лусиано Гонду признался, что ему повезло ярко начать в «Зените»

Нападающий «Зенита» и сборной Аргентины U23 Лусиано Гонду вспомнил свои первые матчи за санкт-петербургскую команду.

— Как ты сейчас объяснишь столь яркий дебют, когда ты забил четыре мяча в трёх матчах? Соперники просто не знали, чего от тебя ожидать?

— От каждого, кто приходит в клуб, всегда большие ожидания. Каждый рассчитывает на скорую адаптацию и быстрое попадание в состав. Но, если честно, считаю, что мне чуть-чуть повезло так хорошо начать.

Для нападающего это очень важно. Хотя понятно, что после стартового отрезка я был не в лучшей форме, некоторые игры провёл не на своём уровне. Сейчас у нас были отличные сборы. Надеюсь провести остаток сезона хорошо.

— Но ты предполагал, что сразу станешь основным?

— Каждый футболист при переходе в новый клуб хочет сразу проявить себя. Повторюсь, мне повезло, что тренер сразу поверил в меня и дал такую возможность. Но в любом случае не могу сказать, что я показывал свою лучшую форму осенью.

Так или иначе, каждому новичку нужно привыкнуть к городу, команде, пройти адаптацию. После этого можно уже увидеть разницу на поле, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Гонду сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 12 млн.

В воскресенье, 16 марта, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.