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Сборная Италии обнародовала состав на матчи с Германией в 1/4 финала Лиги наций УЕФА

Сборная Италии обнародовала состав на матчи с Германией в 1/4 финала Лиги наций УЕФА
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Сборная Италии объявила окончательную заявку на матчи с Германией в рамках 1/4 финала Лиги наций УЕФА. Вызов в национальную команду получили 23 футболиста.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Франция), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм», Англия).
Защитники: Дестини Удоджи («Тоттенхэм»), Андреа Камбьязо, Федерико Гатти (оба — «Ювентус»), Алессандро Бастони («Интер»), Алессандро Буонджорно, Джованни Ди Лоренцо (оба — «Наполи»), Риккардо Калафьори («Арсенал», Англия), Пьетро Комуццо («Фиорентина»), Маттео Руджери («Аталанта»).
Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Николо Ровелла («Лацио»), Самуэле Риччи, Чезаре Казадей (оба — «Торино»), Сандро Тонали («Ньюкасл», Англия).
Нападающие: Мойзе Кин («Фиорентина»), Лоренцо Лукка («Удинезе»), Даниэль Мальдини, Матео Ретеги (оба — «Аталанта»), Маттео Политано, Джакомо Распадори (оба — «Наполи»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

Сборная Италии сыграет с Германией 20 марта (дома) и 23-го (на выезде).

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