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Сборная Италии обнародовала состав на матчи с Германией в 1/4 финала Лиги наций УЕФА

Сборная Италии объявила окончательную заявку на матчи с Германией в рамках 1/4 финала Лиги наций УЕФА. Вызов в национальную команду получили 23 футболиста.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Франция), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм», Англия).

Защитники: Дестини Удоджи («Тоттенхэм»), Андреа Камбьязо, Федерико Гатти (оба — «Ювентус»), Алессандро Бастони («Интер»), Алессандро Буонджорно, Джованни Ди Лоренцо (оба — «Наполи»), Риккардо Калафьори («Арсенал», Англия), Пьетро Комуццо («Фиорентина»), Маттео Руджери («Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Николо Ровелла («Лацио»), Самуэле Риччи, Чезаре Казадей (оба — «Торино»), Сандро Тонали («Ньюкасл», Англия).

Нападающие: Мойзе Кин («Фиорентина»), Лоренцо Лукка («Удинезе»), Даниэль Мальдини, Матео Ретеги (оба — «Аталанта»), Маттео Политано, Джакомо Распадори (оба — «Наполи»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

Сборная Италии сыграет с Германией 20 марта (дома) и 23-го (на выезде).