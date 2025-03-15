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Рубен Диаш: возможно, нынешним сезоном «Сити» расплачивается за эмоции прошлых лет

Рубен Диаш: возможно, нынешним сезоном «Сити» расплачивается за эмоции прошлых лет
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Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался об игровом спаде «горожан» в нынешнем сезоне.

«Возможно, этот сезон является нашей платой за пережитые эмоции прошлых лет. Это футбол, и мы принимаем его с радостью. Не нужно паниковать. Нам очень хорошо известно, кто мы такие, и единственный путь двигаться вперёд — продолжать работать», — сказал Диаш в интервью для The Telegraph.

«Манчестер Сити» становился чемпионом Англии шесть раз за последние семь лет. Диаш перешёл в стан «горожан» осенью 2020 года и является четырёхкратным победителем АПЛ. После 28 туров нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал 47 очков и занимает пятое место.

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