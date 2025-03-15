Антон Заболотный рассказал об особенностях российских защитников

Форвард и капитан подмосковных «Химок» Антон Заболотный рассказал, с кем из защитников Российской Премьер-Лиги сложнее всего бороться.

«Каждый из них индивидуален. Одни предпочитают выпрыгивать, как Дивеев, другие ставят корпус. Тот же Роша склонен к игре на земле, он больше про выбор позиции и блокировку внизу, чем про высокие прыжки к мячу.

Топ-защитники эффективны независимо от стиля. Но важно понимать: игрок обороны всегда имеет преимущество перед нападающим.

Он играет спиной, а не лицом к воротам. Защитников на чужой половине поля, как правило, несколько. Им не нужно скидывать мяч на ногу своему футболисту, как нападающему, выигранное единоборство засчитывается, даже если защитник просто сделал вынос.

Кроме того, форвард нацелен на креатив, от него требуется обострять. От игроков обороны требуется разрушать», — приводит слова Заболотного официальный сайт «Химок».

В нынешнем сезоне Заболотный сыграл за «Химки» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 750 тыс.

За свою профессиональную игровую карьеру Антон выступал за ЦСКА, «Урал», брянское «Динамо», «Уфу», воронежский «Факел», «Тосно», санкт-петербургский «Зенит», «Сочи» и другие команды.