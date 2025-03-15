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Капитан «Химок» Заболотный рассказал, что думает о прозвище «Великий Зе»

Капитан «Химок» Заболотный рассказал, что думает о прозвище «Великий Зе»
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Форвард и капитан подмосковных «Химок» Антон Заболотный рассказал, как относится к прозвищу «Великий Зе».

— Когда слышишь «Великий Зе», раздражаешься или кайфуешь?
— Никак не реагирую. Прикольно, что прозвище не ругательное. Пусть будет, почему нет? В целом, позитив, — приводит слова Заболотного официальный сайт «Химок».

В нынешнем сезоне Заболотный сыграл за «Химки» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 750 тыс.

За свою профессиональную игровую карьеру Антон выступал за ЦСКА, «Урал», брянское «Динамо», «Уфу», воронежский «Факел», «Тосно», санкт-петербургский «Зенит», «Сочи» и другие команды.

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