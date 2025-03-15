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Диаш: люди всегда хотят отнять то, что вам принадлежит, особенно при успехах, как у «Сити»

Диаш: люди всегда хотят отнять то, что вам принадлежит, особенно при успехах, как у «Сити»
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Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался о зимних трансферах «горожан».

«Люди всегда будут стремиться отнять то, что принадлежит вам, особенно когда команда побеждала так много, как мы. Все новые футболисты приходят в «Манчестер Сити» голодными и хотят побеждать. Ты не должен хотеть ничего другого, если стремишься быть в таком клубе, как наш», — сказал Диаш в интервью для The Telegraph.

В минувшее трансферное окно «Манчестер Сити» купил защитников Абдукодира Хусанова и Витора Рейса, нападающего Омара Мармуша и полузащитника Нико Гонсалеса. После 28 туров нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал 47 очков и занимает пятое место.

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