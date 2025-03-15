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Лусиано Гонду высказался о своём спаде в первой части сезона

Лусиано Гонду высказался о своём спаде в первой части сезона
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Аргентинский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал свой спад в первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

— К слову о проблемах: после яркого старта ты забил только два гола в последующих 10 матчах РПЛ. При том, что в большинстве случаев выходил в стартовом составе. Почему так получилось?
— Такое бывает на протяжении сезона. Сложно провести все матчи на одинаковом уровне. А в двух играх мне помог забить VAR (смеётся). Такие моменты бывают. Нападающих всегда критикуют, если у них долгая серия без голов.

Но я первый, кто хочет совершать результативные действия. Очень надеюсь в оставшейся части сезона забивать голы и приносить пользу команде, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Гонду сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 12 млн.

В воскресенье, 16 марта, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

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