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Лусиано Гонду оценил трансфер Луиса Энрике и зимнее окно «Зенита»

Лусиано Гонду оценил трансфер Луиса Энрике и зимнее окно «Зенита»
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Аргентинский форвард санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о трансферной политике сине-бело-голубых в зимнее окно.

— Зимой «Зенит» покинули Клаудиньо и Артур. Зато пришёл Луис Энрике. В медиа называли происходящее большой перестройкой и даже революцией. Как ты сам это воспринимал, находясь внутри?
— Мы футболисты — наше дело тренироваться и слушать, что говорит тренерский штаб. Мы продолжаем так же работать на тренировках, чтобы соответствовать статусу «Зенита». Очевидно, все игроки разные.

Но пришёл Луис, который будет делать всё, чтобы команда была лучше. Футболисты разные, но наша манера не изменится. Мы будем играть, как раньше — на победу в каждом матче. Мы гнём свою линию и работаем.

— Зимой вокруг «Зенита» было много слухов: Саласар, Перейра, другие игроки. Расстроен, что никто из них не перешёл в «Зенит»?
— Конечно, они помогли бы команде выполнить задачу — стать чемпионом. Не получилось, но задачи это не отменяет, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В воскресенье, 16 марта, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

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