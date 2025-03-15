«Ливерпуль» может включить Нуньеса в сделку по покупке Хулиана Альвареса — Anfield Watch

«Ливерпуль» проявляет интерес к 25-летнему нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу. Об этом сообщает Anfield Watch.

По информации источника, «матрасники» запросят более £ 100 млн (€ 119 млн) у клубов, претендующих на аргентинского футболиста. Подчёркивается, что мерсисайдцы могут включить форварда Дарвина Нуньеса в сделку по покупке Альвареса. «Красные» оценивают уругвайского игрока в £ 80 млн (€ 95,2 млн).

В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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