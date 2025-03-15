Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» может включить Нуньеса в сделку по покупке Хулиана Альвареса — Anfield Watch

«Ливерпуль» может включить Нуньеса в сделку по покупке Хулиана Альвареса — Anfield Watch
Аудио-версия:
Комментарии

«Ливерпуль» проявляет интерес к 25-летнему нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу. Об этом сообщает Anfield Watch.

По информации источника, «матрасники» запросят более £ 100 млн (€ 119 млн) у клубов, претендующих на аргентинского футболиста. Подчёркивается, что мерсисайдцы могут включить форварда Дарвина Нуньеса в сделку по покупке Альвареса. «Красные» оценивают уругвайского игрока в £ 80 млн (€ 95,2 млн).

В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Материалы по теме
Альварес сказал партнёрам, что мог сделать два касания при ударе с пенальти — ESPN

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android