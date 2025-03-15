Роберт Левандовски — о карьере: я ещё не сказал своего последнего слова

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши 36-летний Роберт Левандовски рассказал о своей физической форме.

«Я с нетерпением жду возможности продолжать играть каждый день. Находясь в окружении стольких молодых игроков, чувствую себя моложе. Я делаю много вещей за пределами поля, чтобы оставаться в форме – работа по физическому восстановлению и многое другое. Это помогает мне оставаться в лучшей форме и продолжать выступать на высшем уровне. Я в хорошей физической форме и могу играть на самом высоком уровне… Я не чувствую разницы между тем, что было сейчас и три года назад.

Я не стыжусь своего возраста и ещё не сказал своего последнего слова», — сказал Левандовски в эфире испанского телеканала Movistar Futbol.

Левандовски в сезоне-2024/2025 провёл за Барселону» 39 игр во всех турнирах, забил 34 гола и отдал три результативные передачи.