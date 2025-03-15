Рэтклифф: за последние 12 лет руководство «МЮ» приняло много глупых решений

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф подверг критике семейство Глэйзеров, которым принадлежит 67,9% акций «красных дьяволов».

«С моей точки зрения, за последние 12 лет в «Манчестер Юнайтед» было две управленческие команды, которые плохо справлялись со своей работой. Всё потому, что владельцы клуба не были похожи, например, на Стива Пэриша [из «Кристал Пэлас»] или Дэниела Леви [из «Тоттенхэма»]. Они не вникали в детали. В свою очередь, эти двое знают, что происходит [с их клубами]. Они находятся на работе каждый день, и их управленцы находятся на коротком поводке.

Руководству «Манчестер Юнайтед» дали слишком много свободы. Владельцы просто управляли клубом и не вмешивались в футбольные дела. За 12 лет они приняли множество очень неудачных решений, глупых решений. Всё было испорчено, это просто шокирует. Они не видели, к чему всё идёт.

Первая управленческая группа думала, что всё понимает, и хотела участвовать в покупке футболистов, но у неё не было знаний, чтобы делать это. По этой причине они вышли на рынок и начали разбрасываться деньгами», — сказал Рэтклифф в интервью The Times.

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