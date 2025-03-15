Юрий Жирков назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Экс-полузащитник национальной команды России Юрий Жирков назвал санкт-петербургский «Зенит» фаворитом чемпионской гонки в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«В борьбе за чемпионство для меня фаворит — «Зенит». Если говорить про «Краснодар», то они проиграли игру на Кубок. «Краснодар» выглядит неуверенной и нестабильной командой. Думаю, в какой-то момент у них что-то надломится и они всё равно потеряют очки. Мне кажется, «Зенит» более стабильный клуб со стабильными игроками.

Шансы «Спартака»? У «Спартака» за сезон бывает три раза, когда они могут стать чемпионами. То у них новый игрок придёт, то ещё что-то случится, то журналисты его припишут к чемпионству. Но они играют нестабильно», — приводит слова Жиркова Sport24.

После 20 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 40 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.