Воронежский «Факел» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до девяти матчей

В Оренбурге завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местная одноимённая команда с минимальным перевесом обыграла «Факел» (1:0). Воронежский клуб не может одержать победу в РПЛ на протяжении девяти матчей.

Последний раз «Факел» побеждал в чемпионате России 18 октября 2024 года. В выездном матче 12-го тура воронежцы обыграли грозненский «Ахмат» со счётом 3:2. После этой победы команда четыре раза сыграла вничью и потерпела пять поражений.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков после 21 игры. В следующем матче воронежский клуб сыграет на выезде с «Краснодаром».