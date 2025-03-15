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Воронежский «Факел» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до девяти матчей

Воронежский «Факел» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до девяти матчей
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В Оренбурге завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местная одноимённая команда с минимальным перевесом обыграла «Факел» (1:0). Воронежский клуб не может одержать победу в РПЛ на протяжении девяти матчей.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Божин – 90+5'    
Удаления: нет / Мертенс – 53'

Последний раз «Факел» побеждал в чемпионате России 18 октября 2024 года. В выездном матче 12-го тура воронежцы обыграли грозненский «Ахмат» со счётом 3:2. После этой победы команда четыре раза сыграла вничью и потерпела пять поражений.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков после 21 игры. В следующем матче воронежский клуб сыграет на выезде с «Краснодаром».

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