Форвард «Зенита» Лусиано Гонду высказался о судействе в России

Аргентинский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду оценил судейство в чемпионате России.

— Одна из важных тем первой части сезона в России — судейство. Как ты оценишь его по сравнению с чемпионатом Аргентины? Российские тренеры часто критикуют работу арбитров, говоря о разных трактовках. Заметил подобное?

— У РПЛ и РФС есть программа судейских семинаров для команд: недавно и к нам приезжал специалист, разбирали разные моменты. Отмечу, что был игровой эпизод со мной и футболистом «Краснодара», когда он нарушал правила: был интересный анализ, и там должна была быть красная карточка.

Все сошлись во мнении, что арбитры тоже ошибаются. Но не думаю, что они делают это намеренно. Естественно, хотелось бы, чтобы говорили об игре команд, а не про судейство, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Гонду сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 12 млн.

В воскресенье, 16 марта, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.