Совладелец «МЮ»: не стал бы менять Фергюсона на Мойеса, «Реал» не выбрал бы такого тренера

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф считает, что руководство «красных дьяволов» совершило ошибку, назначив Дэвида Мойеса на пост главного тренера команды после того, как в 2013 году его покинул сэр Алекс Фергюсон.

«Послушайте, мне нравится Дэвид Мойес, и я считаю его действительно хорошим тренером, но я бы не стал менять сэра Алекса Фергюсона на Мойеса. Мойес занял место Фергюсона, который 13 раз выигрывал Премьер-лигу, дважды побеждал в Лиге чемпионов, а затем вы передаёте бразды правления человеку, который никогда не тренировал звёздных игроков и ничего не выигрывал. Не факт, что у него есть харизма, чтобы работать с ними.

Не думаю, что мадридский «Реал» сделал бы выбор в пользу такого тренера. Если посмотреть на тренеров [«Манчестер Юнайтед»], то можно понять, что клуб не всегда принимал правильные решения. Однако руководство должно было найти лучшего генерального директора в мире и самого сильного тренера в мире, ведь «Манчестер Юнайтед» — лучший клуб в мире. Вместо этого были приняты неверные решения», — сказал Рэтклифф в интервью The Times.

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