Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Совладелец «МЮ»: не стал бы менять Фергюсона на Мойеса, «Реал» не выбрал бы такого тренера

Совладелец «МЮ»: не стал бы менять Фергюсона на Мойеса, «Реал» не выбрал бы такого тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф считает, что руководство «красных дьяволов» совершило ошибку, назначив Дэвида Мойеса на пост главного тренера команды после того, как в 2013 году его покинул сэр Алекс Фергюсон.

«Послушайте, мне нравится Дэвид Мойес, и я считаю его действительно хорошим тренером, но я бы не стал менять сэра Алекса Фергюсона на Мойеса. Мойес занял место Фергюсона, который 13 раз выигрывал Премьер-лигу, дважды побеждал в Лиге чемпионов, а затем вы передаёте бразды правления человеку, который никогда не тренировал звёздных игроков и ничего не выигрывал. Не факт, что у него есть харизма, чтобы работать с ними.

Не думаю, что мадридский «Реал» сделал бы выбор в пользу такого тренера. Если посмотреть на тренеров [«Манчестер Юнайтед»], то можно понять, что клуб не всегда принимал правильные решения. Однако руководство должно было найти лучшего генерального директора в мире и самого сильного тренера в мире, ведь «Манчестер Юнайтед» — лучший клуб в мире. Вместо этого были приняты неверные решения», — сказал Рэтклифф в интервью The Times.

Материалы по теме
Рэтклифф: за последние 12 лет руководство «МЮ» приняло много глупых решений

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android