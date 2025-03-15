«Химки» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

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Сегодня, 15 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся подмосковные «Химки» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы играющих команд:

«Химки»: Кокарев, Филин, Степанов, Голубович, Фаринья, Бакаев, Берковский, Корредера, Мехия, Заболотный, Руденко.

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Ибишев, Тодорович, Гандри, Уткин, Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.

После 20 сыгранных матчей «Химки» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.