Экс-директор «Челси» Грановская выиграла суд у агента по делу о переходе Зума в «Вест Хэм»

Бывший генеральный директор лондонского «Челси» Марина Грановская выиграла судебное дело по поводу перехода французского полузащитника Курта Зума в «Вест Хэм» в 2021 году.

Ранее футбольный агент Саиф Альруби подал иск на несколько миллионов фунтов стерлингов в Лондонский окружной коммерческий суд из-за гонораров, которые, по его словам, ему всё ещё должны были выплатить в рамках трансфера Зума из «Челси» в «Вест Хэм» в августе 2021 года за £ 30 млн. Но судья Дэвид Квест согласился с просьбой Грановской приостановить производство по делу и постановил, что Альруби должен подать иск в арбитраж Футбольной ассоциации.

«Мы приветствуем сегодняшнее решение Высокого суда в пользу госпожи Грановской.

Наша позиция всегда заключалась в том, что иск мистера Альруби необоснован, но если он хотел подать свой необоснованный иск, то должен был сделать это в надлежащем месте, которым, как подтвердил суд, является арбитраж», — приводит слова адвоката Грановской Daily Mail.

Ранее Альруби был оправдан по делу о рассылке электронных писем с угрозами бывшему директору «Челси» Грановской после того, как 22 мая 2022 года он отправил ей электронное письмо о выплате £ 300 тыс., которые, по его мнению, он должен был получить за переход Зума.