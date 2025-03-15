«Оренбург» — «Факел»: игрок гостей Мертенс получил красную карточку за грубую игру

В эти минуты идёт матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Факел». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Любимов. На момент выхода новости счёт в матче 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После перерыва в составе воронежской команды вышел полузащитник Дилан Мертенс, который получил прямую красную карточку на 53-й минуте за грубую игру.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за 20 матчей. «Факел» заработал 14 очков после 20 игр. Воронежская команда располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 43 очка за 20 игр.

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