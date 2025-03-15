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«Оренбург» — «Факел»: игрок гостей Мертенс получил красную карточку за грубую игру

«Оренбург» — «Факел»: игрок гостей Мертенс получил красную карточку за грубую игру
Аудио-версия:
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В эти минуты идёт матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Факел». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Любимов. На момент выхода новости счёт в матче 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0    
Удаления: нет / Мертенс – 53'

После перерыва в составе воронежской команды вышел полузащитник Дилан Мертенс, который получил прямую красную карточку на 53-й минуте за грубую игру.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за 20 матчей. «Факел» заработал 14 очков после 20 игр. Воронежская команда располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 43 очка за 20 игр.

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