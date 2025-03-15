Лусиано Гонду рассказал, с кем больше всего общается в «Зените»

Аргентинский форвард «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, с кем больше всего общается в санкт-петербургском клубе.

— С кем в «Зените» ты больше всего сблизился за это время? С кем проводишь свободное время?

— В основном с Вильмаром [Барриосом] и Матео [Кассьеррой], так как мы говорим на одном языке. С бразильцами и русскими ребятами тоже стараюсь общаться, но мы не говорим на одном языке, и это немного усложняет, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Гонду сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 12 млн.

В воскресенье, 16 марта, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.