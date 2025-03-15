Гонду: вероятно, Клаудиньо не мог гарантировать, что в «Зените» будет отдаваться на 100%

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о экс-полузащитнике сине-бело-голубых Клаудиньо, который на данный момент выступает за катарский «Аль-Садд».

— Некоторые игроки «Зенита» говорили, что Клаудиньо эмоционально выгорел. Ты чувствовал подобное с его стороны?

— У меня с Клаудиньо хорошие отношения. У каждого человека наступает момент, когда необходимы перемены. Я буду рад за него, если у него получится в другой команде, потому что это очень хороший игрок.

Без сомнений, если ты находишься в команде, ты должен отдаваться на все 100%. Вероятно, Клаудиньо уже не мог этого гарантировать, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В воскресенье, 16 марта, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.