ЦСКА с минимальным перевесом обыграл «Енисей» в выездном матче женской Суперлиги
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Завершился матч 2-го тура женской Суперлиги-2025, в котором встречались красноярский «Енисей» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и закончилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.
Россия — Суперлига (ж) . 2-й тур
15 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Енисей (ж)
Красноярск
Окончен
0 : 1
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Яковлева – 9'
Единственный гол был забит в начале матча. На девятой минуте первого тайма после точной передачи полузащитницы армейского клуба Надежды Смирновой отличилась нападающая Дарья Яковлева. На 86-й минуте футболистка гостей Татьяна Петрова получила предупреждение.
ЦСКА одержал вторую победу в двух турах и с шестью очками возглавил турнирную таблицу чемпионата России — 2025. «Енисей» потерпел второе поражение в Суперлиге.
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