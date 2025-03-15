Лусиано Гонду объяснил, почему «Зенит» просел перед зимней паузой в РПЛ

Аргентинский форвард «Зенита» Лусиано Гонду высказался об игре санкт-петербургского клуба перед зимней паузой в Российской Премьер-Лиге.

— Что произошло с командой в декабре? Поражения от «Акрона» и «Крыльев» откинули «Зенит» с первого места: это случайность или было что-то закономерное?

— Против нас все играют с большой самоотдачей. Это очевидный факт. Мы чемпионы, и все хотят забрать у нас очки. Такова реальность. Если бы даже в этих матчах сыграли вничью, вряд ли нас устроил бы результат.

Каждый из нас знает на поле, что ему делать. Мы осознаём, что плохо закончили год, и именно поэтому сейчас хотим всё исправить, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Гонду сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 12 млн.

В воскресенье, 16 марта, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.