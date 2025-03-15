«Енисей» обыграл «Уфу» в матче 24-го тура Первой лиги

Завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Уфа» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Лапатухиным (Москва). «Енисей» обыграл «Уфу» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 79-й минуте забил нападающий «Енисея» Оливье Кенфак — 1:0.

После 24 сыгранных матчей «Уфа» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 очка. «Енисей» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 34 очка. Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 47 очков.