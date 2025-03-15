«Оренбург» в большинстве обыграл «Факел» в матче РПЛ, Божин забил автогол на 90+5-й минуте

Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Факел». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Любимов. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 53-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник гостей Дилан Мертенс. На 86-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Оренбурга» Максим Савельев, однако гол был отменён из-за фола в атаке. На 90+5-й минуте защитник воронежской команды Сергей Божин забил автогол.

«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 21 матч. «Факел» заработал 14 очков после 21 игры. Воронежская команда располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 43 очка за 20 игр.

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