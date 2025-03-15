«Оренбург» победил в РПЛ впервые с июля, когда в 1-м туре был обыгран «Спартак»
Поделиться
Победа в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0) стала первой для «Оренбурга» в соревновании с 21 июля 2024 года, когда в 1-м туре РПЛ был обыгран московский «Спартак» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Божин – 90+5'
Удаления: нет / Мертенс – 53'
Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Любимов. На 90+5-й минуте защитник воронежской команды Сергей Божин забил автогол.
После 21 матча Российской Премьер-Лиги подопечные Владимира Слишковича набрали 11 очков и на текущий момент располагаются на последней, 16-й строчке. В следующем туре РПЛ «Оренбург» встретится с московским «Динамо». Игра состоится 29 марта.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 15 марта 2025
-
15:26
-
15:25
-
15:18
-
15:18
-
15:15
-
15:14
-
15:00
-
14:55
-
14:55
-
14:50
-
14:40
-
14:39
-
14:30
-
14:21
-
14:20
-
14:10
-
14:08
-
14:00
-
13:58
-
13:55
-
13:53
-
13:48
-
13:45
-
13:32
-
13:26
-
13:16
-
13:16
-
13:15
-
13:06
-
13:04
-
12:58
-
12:50
-
12:45
-
12:39
-
12:35