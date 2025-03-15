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«Оренбург» победил в РПЛ впервые с июля, когда в 1-м туре был обыгран «Спартак»

«Оренбург» победил в РПЛ впервые с июля, когда в 1-м туре был обыгран «Спартак»
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Победа в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0) стала первой для «Оренбурга» в соревновании с 21 июля 2024 года, когда в 1-м туре РПЛ был обыгран московский «Спартак» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Божин – 90+5'    
Удаления: нет / Мертенс – 53'

Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Любимов. На 90+5-й минуте защитник воронежской команды Сергей Божин забил автогол.

После 21 матча Российской Премьер-Лиги подопечные Владимира Слишковича набрали 11 очков и на текущий момент располагаются на последней, 16-й строчке. В следующем туре РПЛ «Оренбург» встретится с московским «Динамо». Игра состоится 29 марта.

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