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В сборной Испании может дебютировать 1-й за 9 лет воспитанник и при этом игрок «Реала»

В сборной Испании может дебютировать 1-й за 9 лет воспитанник и при этом игрок «Реала»
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Центральный защитник «Реала» 22-летний Рауль Асенсио может стать первым за девять лет воспитанником и при этом действующим игроком мадридского клуба, дебютировавшим в сборной Испании. Он получил вызов в национальную команду на матчи 1/4 финала Лиги наций со сборной Нидерландов.

Последним таким футболистом был Лукас Васкес, дебютировавший в национальной команде перед Евро-2016. С тех пор в сборной Испании дебютировали воспитанники «Реала», но они в этот момент выступали за другие клубы (Хоселу, Фран Гарсия).

За этот же период в сборной Испании дебютировали семь действующих игроков «Барселоны» (Ансу Фати, Гави, Алехандро Бальде, Ламин Ямаль, Пау Кубарси, Фирмин Лопес и Марк Касадо).

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