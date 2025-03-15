Генич: Божина отстояли письмами и апелляциями, а он сегодня случайно в свои забил

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об автоголе защитника «Факела» Сергея Божина, забитого на 90+5-й минуте матча 21-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:0).

«Пути футбола неисповедимы! Божина отстояли письмами и апелляциями, а он сегодня случайно в свои забил… Футбол величайшая, конечно, игра!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, после игры 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2) Божина обвинили в оскорблениях в адрес полузащитника соперника Вендела. В социальных сетях распространилось видео эпизода с подобными обвинениями. Однако контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не обнаружил признаков проявления расизма со стороны футболиста воронежского клуба.

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