Генич: Божина отстояли письмами и апелляциями, а он сегодня случайно в свои забил

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об автоголе защитника «Факела» Сергея Божина, забитого на 90+5-й минуте матча 21-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:0).
«Пути футбола неисповедимы! Божина отстояли письмами и апелляциями, а он сегодня случайно в свои забил… Футбол величайшая, конечно, игра!» — написал Генич в своём телеграм-канале.
Напомним, после игры 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2) Божина обвинили в оскорблениях в адрес полузащитника соперника Вендела. В социальных сетях распространилось видео эпизода с подобными обвинениями. Однако контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не обнаружил признаков проявления расизма со стороны футболиста воронежского клуба.
Самые титулованные футбольные клубы России:
- 15 марта 2025
-
15:26
-
15:25
-
15:18
-
15:18
-
15:15
-
15:14
-
15:00
-
14:55
-
14:55
-
14:50
-
14:40
-
14:39
-
14:30
-
14:21
-
14:20
-
14:10
-
14:08
-
14:00
-
13:58
-
13:55
-
13:53
-
13:48
-
13:45
-
13:32
-
13:26
-
13:16
-
13:16
-
13:15
-
13:06
-
13:04
-
12:58
-
12:50
-
12:45
-
12:39
-
12:35