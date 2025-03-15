Игрок «Спартака» Маркиньос высказался о предстоящем матче с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос поделился мнением о грядущем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом», который состоится в воскресенье, 16 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск.

— Возможно бороться с «Зенитом» и «Краснодаром»?

— Конечно! У нас впереди матч с «Зенитом» — надо обыгрывать и подниматься выше. В таких матчах есть только победа. Не существует поражения или ничьей. Мы будем сосредоточены и сконцентрированы. Для нас это важная игра! Думаю, если мы хотим быть выше, нам нужно больше концентрации, — сказал Маркиньос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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