Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Маркиньос высказался о предстоящем матче с «Зенитом»

Игрок «Спартака» Маркиньос высказался о предстоящем матче с «Зенитом»
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Маркиньос поделился мнением о грядущем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом», который состоится в воскресенье, 16 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Возможно бороться с «Зенитом» и «Краснодаром»?
— Конечно! У нас впереди матч с «Зенитом» — надо обыгрывать и подниматься выше. В таких матчах есть только победа. Не существует поражения или ничьей. Мы будем сосредоточены и сконцентрированы. Для нас это важная игра! Думаю, если мы хотим быть выше, нам нужно больше концентрации, — сказал Маркиньос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Эксклюзив
Лусиано Гонду высказался о предстоящем матче «Зенита» со «Спартаком»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android