Игрок «Зенита» Лусиано Гонду ответил, приблизился ли он к мечте играть за «Барселону»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной Аргентины U23 Лусиано Гонду высказался о своей мечте играть в каталонской «Барселоне».

— Осенью ты говорил, что твоя мечта — играть в «Барселоне». Как считаешь, за это время ты сделал хотя бы небольшой шаг к этой цели?

— Всегда думаешь о чём-то большом, когда ты маленький. Но сейчас мы счастливы в Петербурге, моей жене тоже нравится в России.

Так что рассчитываю провести в «Зените» много лет и принести клубу и болельщикам радость, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Гонду сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 12 млн.

В воскресенье, 16 марта, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.