«Барселона» готова поднять зарплату Ямалю, но не хочет повторения ситуации с Месси — AS

«Барселона» продолжает вести переговоры о продлении контракта с 17-летним вингером Ламином Ямалем. Сторонам предстоит обсудить структуру заработной платы футболиста на следующие сезоны. Об этом сообщает AS.

По информации источника, сине-гранатовые хотят предложить Ямалю контракт, в соответствии с которым его зарплата будет расти от сезона к сезону. В «Барселоне» осознают, что 17-летний нападающий является одним из главных лиц клуба, делающих его бренд более прибыльным.

При этом испанский гранд не желает нарушать баланс заработных плат в клубе, а также не хочет допустить повторения ситуации с бывшим нападающим Лионелем Месси, контракт которого в 2021 году не удалось зарегистрировать из-за финансовых ограничений со стороны Ла Лиги. Клубы Примеры не вправе регистрировать игроков, если тратят на их зарплаты больше 70% от своего дохода. С контрактом Месси эта сумма превысила бы 100%.

Действующее трудовое соглашение Ямаля с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года.

Сколько зарабатывают футболисты: