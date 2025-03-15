Лусиано Гонду рассказал, что ему нужно для попадания в заявку Аргентины на ЧМ-2026

Аргентинский форвард санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, что ему нужно для попадания в заявку национальной команды Аргентины на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

— Ты играл за олимпийскую сборную Аргентины, но не за основную. Как считаешь, в чём причина и реально ли тебе попасть в заявку на ЧМ-2026?

— Я должен много работать для этого. Попасть в сборную — главная мечта. В Аргентине много хороших нападающих: Альварес, Мартинес, Кастро, у которого не очень получается в «Болонье». Также есть Симеоне — это большой список игроков.

Я буду делать всё возможное, чтобы поехать на чемпионат мира. Знаю, что за «Зенитом» следят по всему миру, игроки на слуху — многие уезжают в сборные. Поэтому я должен работать и показывать хороший футбол, развиваться, чтобы получить хотя бы один вызов в сборную и воспользоваться шансом, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В нынешнем сезоне Гонду сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 12 млн.