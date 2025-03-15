Гонду: Солари — мой хороший друг, мы разговаривали перед его трансфером в «Спартак»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о трансфере полузащитника Пабло Солари в московский «Спартак».

— Из чемпионата Аргентины приехал Пабло Солари, но стал игроком «Спартака». Ты пересекался и с ним, и с Барко в чемпионате Аргентины. Как можешь оценить этих игроков на поле?

— Знаком с одним и с другим. С Солари играли вместе за сборную, он мой хороший друг. Мы разговаривали с ним, прежде чем он приехал в Россию. Рассказывал ему про лигу и страну. Пабло своей игрой способен и попытается помочь «Спартаку» в атаке, но наша задача не допустить этого.

Он очень быстрый и техничный. А Барко уже продемонстрировал свои навыки в первой части сезона, — сказал Гонду в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В воскресенье, 16 марта, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.